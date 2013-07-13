Hatay'da 'Gezi' gerginliği devam etti

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemlerinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın Hatay'daki cenaze töreninin ardından çıkan gerginlik dün de devam etti.



Yaklaşık 300 kişilik bir grup akşam saatlerinde Armutlu Mahallesi'nde toplandı. Kalabalık sloganlarla Cumhuriyet Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Polis göstericilerden dağılamalarını istedi ancak eylem devam etti. Gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale edildi.

Bir eylemcinin polise ateş açtığı iddia edildi. Yaralanan bir polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olaylar sonrasında 1 eylemcinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara da olaylı geçti

Başkent'te Gezi gerginliği devam ediyor. Gece yarısı Kennedy Caddesi'ni trafiğe kapatmak isteyen gruba polis müdahale etti. Bazı kadın eylemcilerin TOMA'ların önünde dans etmesi de dikkat çekti.

Gece yarısı Kennedy Caddesi'nde toplanan gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Buna rağmen yolu trafiğe kapatmak isteyen gruba polis tazyikli suyla müdahale etti.

Ara sokaklara dağılan gruba biber gazı da sıkılarak tekrar toplanmalarına izin verilmedi. Bir süre sonra eylemciler dağıldı.

Bu arada, bazı kadın eylemcilerin TOMA'ların önünde dans ettiği gözlendi.