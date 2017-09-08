Hatay'da Gadir-Hum Bayramı kutlandı

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY\'da Alevi vatandaşlar tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gadir-i Hum Bayramı nedeniyle bu yıl da Alevi vatandaşlar Samandağ ve Defne başta olmak üzere birçok ilçede sabahın erken saatlerinde türbelere akın etti. Getirilen kurbanlar türbelerde kesildi, ardından büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu \'Hirise\' adı verilen güne özel yemek hazırlandı. Hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edilirken, kurbanlardan artan etler de fakirlere dağıtıldı. Ayrıca türbelere gelen vatandaşlar özel tütsünün içinden geçip, türbe girişlerini öptükten sonra içeriye girip dualar etti.

Kentteki birçok Alevi esnaf da bayram etkinliklerine katılmak için işyerlerinin kepengini bir günlüğüne indirdi.

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