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Hatay'da 'Evet' yazan mühürler toplatıldı

Bazı seçmenler dağıtılan mühürde, ’Evet’ yazmasına tepki gösterdi

16 Nisan 2017 15:51

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde halk oylaması için kurulan 159 sandığın bazılarında, seçim başladıktan sonra oy pusulalarına basılan mühürde, ’Evet’ yazdığı ortaya çıktı. Olayın İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmesinin ardından ’Evet’ yazan mühürler toplatılarak yerine ’Tercih’ yazan mühür dağıtıldı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Reyhanlı’da sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma sırasında, vatandaşlara tercihlerini yapması için verilen mührün üzerinde, 'Evet' yazdığının fark edilmesi üzerine durum İlçe Seçim Kurulu’na bildirildi. Bunun üzerine harekete geçen İlçe Seçim Kurulu, bazı sandıklardaki üzerinde 'Evet' yazan mühürleri toplattı. Bir süre duran oy verme işlemi, üzerinde 'Tercih' yazan mühürlerin dağıtılmasıyla tekrar başladı.


Bazı seçmenler dağıtılan mühürde, ’Evet’ yazmasına tepki gösterdi.

 

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