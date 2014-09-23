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Hatay'da er Ufuk Gölbez'in şüpheli intiharı

Hatay'da askerlik yapan er Ufuk Gölbez'in G3 piyade tüfeğini karnına dayayarak intihar ettiği iddia edildi

23 Eylül 2014 23:47

Jandarma er Ufuk Gölbez, askerliğini yaptığı Hatay Serinyol 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda ölü olarak bulundu

DHA'nın haberine göre, Hatay Serinyol 121'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, Ufuk Gölbez nöbet tutarken karnına dayadığı G3 piyade tüfeğini ateşleyerek intihar etti.

Silah sesini duyan komutan ve arkadaşları nöbet kulübesine gittiklerinde Gölbez'in cansız bedeniyle karşılaştı. Ufuk Gölbez'in cenazesinin, yapılan işlemlerin ardından memleketi Antalya'ya gönderileceği belirtildi. Gölbez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Facebook sayfasına 'gel teskere gel' yazmış

 

Facebook sayfasında her gün şafak sayan ve 5 Mayıs 2015'te terhis olacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Ufuk Gölbez'in Facebook'taki son paylaşımı 21 Eylül'de yazdığı 'Gel teskere gel teskere bitsin bu hasret..' oldu.

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