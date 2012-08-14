Hatay'da polis lojmanlarına saldırı: 2 yaralı

Hatay'da Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlık lojmanlarına saldırılar düzenlendi. İki polis yaralanırken, roketatar mermisi ile el bombaları ele geçirildi.



Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, Erzin ilçesinde iki araç tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaymakamlık lojmanlarına silahlı saldırı gerçekleştirildiğini, 2 polisin yaralandığını bildirdi.

Valisi Lekesiz, ilk saldırının Kaymakamlık lojmanlarına yapıldığını ve nöbet tutan polisler tarafından hemen karşılık verilmesi üzerine saldırganların kaçtığını belirtti.

Olay yerinde yapılan incelemede bir adet patlamamış RPG roketatar mermisi bulunduğunu ifade eden Lekesiz, ikinci saldırının ise İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşan şüpheli bir aracı fark eden polislerin aracı durdurmak istemesi üzerine gerçekleştiği bilgisini aldıklarını kaydetti.

Araçtan silahla ateş açılması sonucu bir polis memurunun omuzundan, diğer polis memurunun da ayağından yaralandıklarını belirten Lekesiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gerçekleşen saldırıda bölgede sivil vatandaşların olmasından dolayı polislerin karşılık veremediklerini söyledi.

Lekesiz, saldırıda kullanılan bir aracın ilçe merkezinde terk edilmiş vaziyette bulunduğunu ve içerisinde yapılan aramada, 2 adet el bombası ve kan izlerine rastlandığını kaydetti.

Saldırganların yakalanması için Hatay Emniyet Müdürülüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın bölgede geniş çaplı operasyon başlattıklarını vurgulayan Lekesiz, saldırıda yaralanan iki polisin sağlık durumlarının iyi olduğunu, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.