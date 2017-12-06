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Hatay'da El Nusra şüphelisi tutuklandı

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde Suriye uyruklu 3 kişi, terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı

06 Aralık 2017 21:22

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Altınözü ilçesinde Suriye uyruklu 3 kişi, terör örgütü El Nusra üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı terörle mücadele ekipleri, ülkelerine yasa dışı yollarla geçmeye çalışan Suriye uyruklu M.G. (18), F.B. (20) ve M.A.\'yı (21) yakaladı. Terör örgütü El Nusra üyesi olduğu iddia edilen şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.G. tutuklanırken, diğer ikisi, yurt dışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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