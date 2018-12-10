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Hatay'da El Kaide operasyonu: 17 gözaltı

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Hasubi tutuklandı

10 Aralık 2018 23:17

Hatay'da terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı şekilde giren El Kaide üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin İskenderun, Kırıkhan ve Belen ilçelerinde tespit edilen evlerine özel harekat polisleri desteğiyle operasyon düzenleyen ekipler, 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ali Hasubi çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin sorguları devam ediyor.

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