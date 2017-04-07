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Hatay'da düşen Suriye savaş uçağının pilotu tutuklandı

Uçak, 4 Mart 2017'de Hatay'ın Yaylacık Mahallesi kırsalına düşmüştü

07 Nisan 2017 14:58

Hatay sınırında düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tip savaş uçağının pilotu Albay Mehmet Sufhan tutuklandı

Hürriyet'in haberine göre, 4 Mart 2017 Cumartesi günü Hatay'ın Yaylacık Mahallesi kırsalına düşen Suriye Hava Kuvvetleri'ne ait MIG 21 tipi savaş uçağının pilotu Mehmet Sufhan'ın (56) ameliyata alındığı Hatay Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir aylık tedavi süreci tamamlandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'sınır ihlali ve casusluk faaliyeti' yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Suriyeli Albay Mehmet Sufhan, tedavisinin ardından tutuklanarak Hatay Cezaevi'ne gönderildi.

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