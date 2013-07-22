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Hatay'da direnişçi çadırları toplandı

Antakya'da Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla Sevgi Parkı'nda kurulan çadırlar, polisin sabaha karşı düzenlediği operasyonla kaldırıldı. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

22 Temmuz 2013 12:49

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda polis, çadırların bulunduğu Akdeniz Mahallesi'ndeki Sevgi Parkı'na saat 04.00 sıralarında giriş yaptı. Antakya Belediyesi zabıta ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, çadırlar kaldırıldı.

Çadırlarına el konulan bazı eylemciler ile polis arasında sert tartışmalar yaşandı. Polislerin, olay yerinde yaptıkları araştırmada çok sayıda çelik bilye buldukları ifade edildi.

Kaçmaya çalışan 2 kişi gözaltına alındı 

Operasyon sırasında parktan kaçarak Asi Nehri'ne saklanan iki kişi, polisin takibiyle yakalanıp, gözaltına alındı.

Çadırların kaldırılmasının ardından çevik kuvvet ekipleri olası eylemlere karşı güvenlik önlemi aldı.

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