Hatay’da DEAŞ’tan 14 gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-HATAY’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından, Reyhanlı, Antakya, Yayladağı, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütü üyesi olduğu, örgüte eleman kazandırdığı ve yasadışı sınır geçişleri yaptığı belirtilen 14 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.