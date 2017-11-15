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Hatay'da DEAŞ operasyonuna 5 tutuklama

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Altınözü ilçesine diğer kentlerden gelerek terör örgütü DEAŞ'a katılmak için Suriye'ye geçmeye çalıştıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı

15 Kasım 2017 20:53

Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Altınözü ilçesine diğer kentlerden gelerek terör örgütü DEAŞ\'a katılmak için Suriye\'ye geçmeye çalıştıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipler, diğer kentlerden gelip, terör örgütü DEAŞ\'a katılmak için, iç savaşın sürdüğü Suriye\'ye geçmeye çalıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, B.İ., A.İ.T., M.H.T., Y.A. ve S.T. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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