T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

HATAY, (DHA)- HATAY'da, terör örgütü DEAŞ'a elaman kazandırmaya çalıştığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı

24 Kasım 2017 20:56

HATAY, (DHA)- HATAY\'da, terör örgütü DEAŞ\'a elaman kazandırmaya çalıştığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü DEAŞ\'ın propagandasını yaparak eleman temin etmeye çalışan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. A.U., E.G., M.K., H.M., A.G. ve R.Ö.\'nün gözaltına alındığı baskında 11 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bilgisayar, 1 flaş bellek ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Adreslerine bulunmayan H.Ç. ve M.N.H. ise aranıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HATAY DHA HATAYDEAŞHatayJandarma KomutanlığıAntakyaReyhanlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24