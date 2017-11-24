Hatay'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

HATAY, (DHA)- HATAY\'da, terör örgütü DEAŞ\'a elaman kazandırmaya çalıştığı ileri sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde terör örgütü DEAŞ\'ın propagandasını yaparak eleman temin etmeye çalışan şüphelilere yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. A.U., E.G., M.K., H.M., A.G. ve R.Ö.\'nün gözaltına alındığı baskında 11 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bilgisayar, 1 flaş bellek ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi. Adreslerine bulunmayan H.Ç. ve M.N.H. ise aranıyor.