T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hatay’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 8'i Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı

15 Eylül 2017 01:23

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 8\'i Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.
Türkiye\'nin çeşitli illerinde eylem hazırlığındaki DEAŞ militanlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin evine Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda evde arama yapan ekipler, 8\'i Suriyeli 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen 12 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHAHATAYdaDEAŞaSuriyeliTürkiyeDEAŞEmniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele TEMMüdürlüğüEmniyet Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24