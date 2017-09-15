Hatay’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 8\'i Suriyeli 12 kişi gözaltına alındı.

Türkiye\'nin çeşitli illerinde eylem hazırlığındaki DEAŞ militanlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen çok sayıda kişinin evine Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda evde arama yapan ekipler, 8\'i Suriyeli 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen 12 şüphelinin sorgusu devam ediyor.