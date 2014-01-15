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Hatay'da cezaevinden 6 kişi firar etti

Hatay'da cezaevinde kalan 6 hükümlü, infaz koruma başmemurunu darbettikten sonra cezaevinden kaçtı

15 Ocak 2014 13:23

Hatay'daki Samandağ K1 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 6 hükümlü firar etti. Hükümlüler kendilerini engellemek isteyen bir gardiyanı da yaraladı.

Samandağ İlçesi Cezaevi'ndeki 6 hükümlü gece infaz koruma memurunu darp ettikten sonra cezaevinden kaçtı. İhbar üzerine alarma geçen polis, kaçan hükümlülerin peşine düştü. Hükümlülerden 2'si kısa sürede yakalanırken firar eden diğer hükümlülerin yakalanması için bölgede çok geniş güvenlik önlemleri alındı.

Darp edilen ve ismi açıklanmayan infaz koruma memuru ise götürüldüğü Antakya Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumunun ise ciddi olduğu bildirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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