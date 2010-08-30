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HATAY'DA ÇATIŞMA SONRASI ORMAN YANGINI HATAY (A.A)

30 Ağustos 2010 10:23

-HATAY'DA ÇATIŞMA SONRASI ORMAN YANGINI HATAY (A.A) - 30.08.2010 -  Hatay'ın Serinyol Beldesi'nde jandarma ile teröristler arasında yaşanan çatışmanın ardından orman yangını çıktı. Alınan bilgilere göre, Serinyol Beldesi'nin Fırnız yaylasında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, iki teröristle karşılaştı. Jandarmanın 'dur' ihtarına terör örgütü üyeleri silahla yanıt verince çatışma çıktı. Bu arada, mermilerin kıvılcımından küçük çapta orman yangını meydana geldiği ve Serinyol Belde Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alındığı öğrenildi. Bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.

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