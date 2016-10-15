Hatay’da çatışma!

Hatay'ın Dörtyol İlçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK’lılar arasında çıkan çatışmada 1 asker yaralandı.

Amanos Dağları eteklerinde PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda Dörtyol İlçesi’ne bağlı Toftak Yaylası’na yakın bir bölgede temas sağlandı. Çıkan çatışmada, 1 asker yaralandı. Yaralı asker, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hassa Şehir Stadı’na getirildi, buradan da ambulans helikopterle Antakya Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.