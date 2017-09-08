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Hatay'da captagon operasyonu: 3 gözaltı

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 600 uyuşturucu captagon hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

08 Eylül 2017 20:28

Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)- HATAY\'da gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 600 uyuşturucu captagon hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Mahallesi\'nde bulunan 3 ayrı eve operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada 5 kilo 600 gram ağırlığında toplam 3 bin 600 uyuşturucu captagon hap, 1 hassas terazi, 2  ruhsatsız tabanca, 176  tabanca mermisi, 3 şarjör, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği ve av tüfeklerine ait 2 şarjör ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 30 yaşındaki V.E., 39 yaşındaki A.E. ve 47 yaşındaki A.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.E. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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