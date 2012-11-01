Hatay'da bomba yüklü araç patladı!

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde kışla yakınında, askeri araca yönelik saldırı planlayan PKK'lılar, bomba yüklü otomobili infilak ettirdi. Patlamada, yoldan geçen hafif ticari aracın içinde bulunan 3 kişi yaralanırken, bölgede operasyon başlatıldı.

Olay bugün saat 17.00 sıralarında, İskenderun'a bağlı Denizciler Beldesi E-91 karayolu üzerindeki 39'uncu Mekanize Tugay Komutanlığı Şehit Teğmen Ahmet Tor Kışlası yakınında meydana geldi. Kışlanın nizamiyesine yaklaşık 150 metre, akaryakıt istasyonuna ise 15 metre uzaklıkta, park halindeki bomba yüklü otomobil, PKK'lılarca infilak ettirildi.

Askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi planlanan bomba yüklü aracın erken patlatılması daha büyük faciayı önledi. Ancak patlama sırasında yoldan geçen hafif ticari araçta bulunan 3 kişi, çevreye saçılan bomba parçalarından yaralandı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İskenderun Belediyesi itfaiye ekipleri, patlamanın ardından yanmaya başlayan otomobildeki alevleri söndürdü. Bomba uzmanlarından oluşan ekipler, infilak ettirilen araçta inceleme yaparken, çevrede de olayı gerçekleştirenlere yönelik operasyon başlatıldı.

Valilikten açıklama

Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde kışla yakınında, bomba yüklü aracın patlatılması ile ilgili olarak Hatay Valiliği açıklama yaptı. Valiliğin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

’Bugün saat 17.15 sularında İlimiz İskenderun İlçesi Akçay mevkiinde, yol kenarında park halindeki bir araçta, henüz belirlenemeyen bir sebep ile patlama meydana gelmiştir. Elde edilen ilk bilgilere göre olayın askeri servis aracına yönelik olabileceği değerlendirilmektedir. Patlamada can kaybı yoktur. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılmıştır.’