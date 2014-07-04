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Hatay'da bomba yüklü araç alarmı

Hatay Emniyet Müdürlüğü, Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığı iddia edilen bomba yüklü otomobil ihbarı üzerine alarm durumuna geçti

04 Temmuz 2014 01:28

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün 155 polis imdat hattına saat 15.00 sıralarında Suriye'den bomba yüklü otomobilin Hatay'a giriş yaptığı ve Adana istikametine gittiği yönünde ihbar yapıldı.

İhbar üzerine Hatay emniyetine bağlı bütün birimler alarma geçti. Polis ekipleri Hatay-Adana karayolunda uygulama noktaları oluşturup, şüpheli araçlar üzerinde denetim yaptı.

Ekipler ayrıca çevre il ve ilçelere de bilgi vererek bomba yüklü araç ile ilgili uyarılarda bulundu.

Öte yandan Hatay'dan gelen ihbar üzerine Adana merkez ve Ceyhan ilçesinde havanın kararmasından sonra polisler denetimlerini arttırdı.

 

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