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Hatay'da beyaz balina kıyıya vurdu

Bir haftadır sahilde olan balinayı yetkililer bugün çıkartmayı planlıyor

21 Haziran 2017 11:51

Hatay'ın Arsuz İlçesinde 12 metre uzunluğundaki ölü beyaz balina kıyıya vurdu.

Karaağaç Mahallesi'nde bir haftadır denizden kötü koku bir koku geldiğini fark eden vatandaşlar, dün sahile gittiklerinde kıyıya vurmuş 12 metre uzunluğunda ölü beyaz balina ile karşılaştı.

İhbar üzerine sahile gelen polisler, durumu sahil güvenlik ve  İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri Fakültesi görevlilerine bildirdi.

Yetkililer, rüzgar ve dalgaların şiddeti nediyle ölü balinayı bulunduğu yerden çıkartamadı. İddialara göre bir haftadır kıyıda olan balinayı yetkililerin bugün çıkarmatı planladığı öğrenildi.

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