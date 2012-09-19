Hatay’da askeri araca saldırı kamuoyundan gizlendi mi?

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

CHP Hatay Milletvekili Dr. Mehmet Ali Ediboğlu, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e, “10 Eylül 2012 tarih ve saat 23.30’da Hatay ili Yayladağı ilçesinde içinde 4 askerimizin bulunduğu aracın silahlı saldırıya uğradığı ve askerlerimizin saldırıdan yara almadan kurtulduğu iddiaları doğru mu” diye sordu.

“Saldırıyı yapanlar kimlerdir? Bu konuyla ilgili ne gibi yasal işlem yapılmıştır” diyen Ediboğlu’nun bakan Şahin’e yanıtlama istemiyle verdiği soru önergesi şöyle;

- 10 Eylül 2012 tarih ve saat 23.30’da Hatay ili Yayladağı ilçesinde içinde 4 askerimizin bulunduğu aracın silahlı saldırıya uğradığı ve askerlerimizin saldırıdan yara almadan kurtulduğu iddiaları doğru mudur? Saldırıyı yapanlar kimlerdir? Bu konuyla ilgili ne gibi yasal işlem yapılmıştır?

- Saldırıya uğrayan askerlerimiz hava değişimi verilerek memleketlerine gönderilmiş midir?

- Bu saldırı kamuoyundan neden gizlenmiştir?