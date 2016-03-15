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Hatay'da askeri araç geçişi sırasında patlama

Askeri araç geçişi sırasında yaşanan patlamada ölen ya da yaralanan olmadı

15 Mart 2016 18:07

Hatay'ın Hassa-Kırıkhan karayolunda askeri aracın geçişi sırasında yol kenarına döşenen bomba patladı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

CNN Türk'ün haberine göre, Hatay'da saat 15.05 sıralarında Hassa-Kırıkhan karayolu Deliçay Mevkii'nde Hassa Sınır Karakolu'na ait askeri aracın geçişi sırasında büyük bir gürültüyle patlama oldu. Askerin aracın hafif şekilde hasar gördüğü patlamada yolda yaklaşık 1 metre genişliğinde çukur açıldı. 

Yol kenarına döşenen bombanın uzaktan kumanda ile patlatılmış olabileceği bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapılırken polis ve asker Suriye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.

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