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Hatay'da askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı

Ramazan ÇELİK/YAYLADAĞI, (HATAY), (DHA) - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

11 Mart 2018 03:20

Ramazan ÇELİK/YAYLADAĞI, (HATAY), (DHA) - HATAY\'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun şarampole yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Kaza, Çalıboğazı Karakolu yakınlarında meydana geldi. 3. Hudut Tabur Komutanlığı\'nda görevli askerlerin içinde bulunduğu askeri kamyon, henüz bilinmeyen nedenle şarampole devrildi. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 3 asker yaralı olarak Yayladağı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan 1 asker yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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