Hatay'da 9 vergi müfettişine FETÖ gözaltısı

HATAY, (DHA)- HATAY\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda 9 vergi müfettişi gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY mensuplarına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde ara yapılırken aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 9 vergi müfettişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.