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Hatay'da 9 muvazzaf asker FETÖ'den tutuklandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, FETÖ/PDY'ye yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 16 muvazzaf askerden 9'u tutuklandı

30 Mayıs 2018 03:20

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da, FETÖ/PDY\'ye yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 16 muvazzaf askerden 9\'u tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, yaklaşık iki hafta önce örgütün askeriyedeki yapılanmasına yönelik Hatay merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında albay, yarbay ve yüzbaşının da bulunduğu 32 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorgusu tamamlanan şüphelilerden 16\'sı bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi\'ne çıkartılan şüphelilerden 9\'u tutuklanırken, 7\'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 16 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemleri sürüyor.

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