Hatay'da 87 kaçak göçmen yakalandı

HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Kırıkhan ve Yayladağı ilçelerinde sınırı yasadışı yollarla geçip ülkeye giren 87 kaçak göçmen yakalandı.

Kırıkhan İlçesi\'nde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan Otogarı\'nda operasyon düzenledi. Operasyonda 25\'i çocuk 75 Suriyeli yakalandı. Ülkeye yasadışı yollarla girdikleri belirlenen 75 Suriyeli sınırdışı edilmek üzere Kırıkhan Merkez Polis Amirliği\'ne götürüldü. Aynı saatlerde Yayladağı İlçesi Suriye sınırında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri Topraktutan Karakolu yakınlarında sınırı geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yakalanan kaçaklar işlemlerinin ardından sınırdışı edildi.

Bu rakamlarla bir günde Hatay\'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 87ýe ulaşmış oldu.