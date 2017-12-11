Hatay'da 54 Suriyeli ile 6 insan kaçakçısı yakalandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda kaçak yollarla Türkiye\'ye giren 54 Suriyeli yakalandı. Polis, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle 6 kişiyi gözaltına aldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süren teknik ve fiziki takipten sonra göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Merkez Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’nde bir adrese baskın yapan ekipler, Türkiye\'ye kaçak yollarla giren 54 Suriyeli yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 6 kişi de gözaltına alındı. Kaçakçılık yapanların, göçmenlerle birlikte sınırdan geçip yakalanmaları halinde serbest kalıp kaçakçılığı sürdürmek adına kendilerini göçmen olarak tanıttığı da ortaya çıktı. 6 şüpheli ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, Suriyeliler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.



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