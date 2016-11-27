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Hatay'da 54 kişi ByLock'tan gözaltına alındı

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü

27 Kasım 2016 19:02

Hatay'da ByLock kullandığı öne sürülen  54 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandıkları belirlenen aralarında çeşitli kurumlarda memur, işçi, öğretmen, doktor, esnaf ve iş adamının da bulunduğu 54 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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