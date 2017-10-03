Hatay’da 5 bin kişiye aşure dağıtıldı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)-AŞURE Günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı tarafından Hatay’daki Habib-i Neccar Cami’nde yaklaşık 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 13 ilde, 14 camide Aşure Günü dolayısıyla halka aşure ikramı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen özel tarifle hazırlanan aşure, Habib-i Neccar Camii’nde öğle namazının ardından dağıtıldı. Aşure dağıtımına Cumhurbaşkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanı Hakkı Susmaz, Hatay Vali yardımcıları Nursal Çakıroğlu, Meral Batı Demirtaş ile Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci katıldı.

Aşure dağıtım etkinliğinin ardından Antakya Belediyesi Mehteran Takımı bir gösteri sundu.



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