Hatay'da 2'si kadın 3 Suriyeli infaz edildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde cürümeye yüz tutmuş, 2'si kadın 3 Suriyeli'nin cesetleri bir evde bulundu.





DHA'dan Ramazan Çelik'in haberine göre, Yaklaşık bir yıl önce ülkelerindeki savaştan kaçarak Hatay’a gelen 2’si kadın 3 Suriyeli, merkez Antakya İlçesi Meydan Mahallesi Saka Çarşısı Aysel Sokak 54 numaralı evin 3’üncü katını kiralayarak oturmaya başladı.

İddiaya göre, ev sahibi geçtiğimiz günlerde su faturasını kiracılarına vermek için eve gitti, ancak kapıyı kimse açmadı. Geri dönen ev sahibi, salı akşamı yeniden kiracılarının kapısını çaldı.



Kapı yine açılmayınca durumdan şüphelenen ve evden kötü kokuların geldiğini fark eden ev sahibi, yanındaki yedek anahtarla kapıyı açarak eve girdi. Evde 21 yaşındaki Mohammad A.A, H.H. ve M.H.’nin çürümeye başlamış cesedini buldu.

Ev sahibi hemen polise ihbarda bulunup olayı bildirdi. Olay yerine gelen ve bölgeyi çembere alan Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri cesetler üzerinde yaptıkları ilk incelemede, Suriyeli 3 kişinin de başlarından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi.



Cesetlerin Suriye uyruklu kişilere ait olduğu anlaşıldıktan sonra bölgede geniş çaplı araştırma yapan emniyet güçleri, olayın faillerini yakalamak için eve yakın bölgedeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Soruşturmasını çok yönlü olarak sürdüren emniyet güçlerinin, izledikleri kamera görüntülerinden olayın faili olabilecek kişileri belirledikleri ve bu isimlerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdükleri öğrenildi.