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Hatay'da 28 polise 'ByLock' tutuklaması

Tutuklanan polisler arasında 3 emniyet amiri, 2 şube müdürü de bulunuyor

23 Kasım 2016 00:31

Hatay'da, 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında, "ByLock" kullandıkları belirlenen 3 emniyet amiri, 2 şube müdürü ve aralarında komiserlerin de bulunduğu toplam 28 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "Bylock"u kullanan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışmayla geçtiğimiz hafta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 28 polis, emniyetteki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi.

"ByLock" kullandıkları belirlenen, aralarında 3 emniyet amiri, 2 şube müdürü ve komiserlerin de bulunduğu 28 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mahkemenin ardından, Antakya Devlet Hastanesi ek hizmet binasına götürülerek, sağlık kontrollünden geçirilen zanlılar, daha sonra cezaevine gönderildi.

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