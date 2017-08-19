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Hatay'da 25 bin kaplumbağa denize ulaştı

Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ İlçesi sahilinde yuvalarından çıkan yaklaşık 35 bin yavru deniz kaplumbağasından 25 bini denize ulaştı

19 Ağustos 2017 14:36

Ramazan ÇELİK/SAMANDAĞ(Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Samandağ İlçesi sahilinde yuvalarından çıkan yaklaşık 35 bin yavru deniz kaplumbağasından 25 bini denize ulaştı.
Yeşil deniz kaplumbağalarının ​(Chelonia Mydas) Akdeniz’deki önemli yuvalama alanlarından Samandağ sahilinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü, Samandağ Kaymakamlığı, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği tarafından koruma uygulanıyor. Bölgedeki yuvalama alanlarında yumurtalardan çıkan yavrular, çok sayıda vatandaş, üniversite öğrencisi ve çevre gönüllülerinin kontrolünde denizle buluşturuldu.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi\'nden Yard.Doç.Dr. Bektaş Sönmez, bölgede 1200\'e yakın yeşil deniz kaplumbağası, 5\'e yakın da Caretta Caretta türü kaplumabağının yuva yaptığını belirterek şu bilgileri verdi:
\"1 Haziran\'dan itibaren ekibimiz bin 200\'e yakın yuva tespit etti. Bu yuvalardan 500 tanesinden yavru çıkışı gerçekleşti, ortalama 35-40 bin arasında yavru çıkışı oldu. Bunlardan da yaklaşık 25 bin tanesi denize ulaştı. Bu, şu anlama geliyor, 25 bin adet yavru güvenli bir şekilde sağ salim denize gitti. Ancak 10 binin üzerinde yavru ise arka tarafa yönelmiş, ışık kirliliğinden kaynaklı olarak ya da yengeçlere, çakallara yem olmuş olabilir.\"
EN BÜYÜK SORUN EROZYON
Kumsaldaki kaplumbağa yuvalarını tehdi eden en büyük sorunun erozyon olduğunu kaydeden Sönmez, bölgede yoğun olarak görülen çakalların da yuvalara zarar verdiğini, bu nedenle koruma kafesleri yaptıklarını kaydetti.
Kaymakam Cahit Çelik de 15 kilometre ile Türkiye\'nin en uzun sahili olan Samandağ sahilinin, yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki en büyük yuvalama alanı olduğunu söyledi. 

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