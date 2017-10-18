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Hatay'da 1'i uzman çavuş 10 kişi göçmen kaçakçılığından tutuklandı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY'da Suriyeli kaçakları sınırdan Türkiye'ye para karşılığı geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan aralarında 1 uzman çavuşun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı

18 Ekim 2017 15:28

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da Suriyeli kaçakları sınırdan Türkiye\'ye para karşılığı geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan aralarında 1 uzman çavuşun da bulunduğu 10 kişi tutuklandı.  4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınırdan para karşılığı göçmen geçirildiğinin istihbaratı üzerine şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip ardından düzenlenen operasyonda, sınır karakolunda görevli uzman çavuş ile eşinin de aralarında olduğu 14 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'nde sorguları tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden uzman çavuşun da aralarında olduğu 10 kişi tutuklanırken, eşi ve 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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