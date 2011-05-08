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HATAY'DA 1 POLİS ŞEHİT HATAY (A.A)

08 Mayıs 2011 22:03

-HATAY'DA 1 POLİS ŞEHİT HATAY (A.A) - 08.05.2011 - Hatay'da, komşularına pompalı tüfekle ateş açan zanlı, müdahalede bulunan polis memurlarından birini şehit etti, birini yaraladı. Alınan bilgiye göre, Çekmece beldesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana gelen olayda, akli dengesi bozuk olduğu belirtilen ve kimliği henüz açıklanmayan bir kişi, aralarında tartışma çıkan komşularına pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra, olay yerine gelen polis memurlarına da silahlı saldırıda bulundu. Olayda isimleri henüz öğrenilemeyen bir polis memuru şehit olurken, bir polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurunun hastaneye kaldırıldığı, olayın meydana geldiği yere Özel Hareket timlerinin sevk edildiği bildirildi.

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