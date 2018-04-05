Hatay'a yeni sınır kapısı; adı 'Zeytin Dalı' olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Hatay'da yeni bir sınır kapısı açılacağı belirtildi. Geçişleri kolaylaştıracak kapıya "Zeytin Dalı" adı verileceği ifade edildi.

Afrin'e insani yardımların daha kolay ulaştırılabilmesini sağlamak amacıyla Hatay'dan bölgeye geçiş için yeni bir gümrük kapısı açılmasına karar verildi.

Söz konusu gümrük kapısının Hatay'ın Kumlu ilçesi Hamam köyü yakınlarında açılması planlandığı, adının da Zeytin Dalı olacağı belirtildi.

Kapının 1-2 ay içerisinde hizmete gireceği öğrenildi.