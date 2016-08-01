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Hatay'a Suriye'den 17 top mermisi atıldı

Olayda can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi

01 Ağustos 2016 15:19

Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına, Bayırbucak Türkmenleri ile rejim güçlerinin yoğun çatışma içerisinde olduğu Suriye'nin Lazkiye kırsalından atılan 17 top mermisi düştü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, gece saatlerinde Lazkiye'nin Kesep bölgesinde rejim askerleri ile Bayırbucak Türkmenleri arasında şiddetli çatışma çıktı. Sabaha kadar devam eden çatışma sırasında atılan top mermilerinden 17'si Yayladağı İlçesi'nin Suriye sınırındaki Kızılçat Mahallesi'nin kırsalına düştü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay sonrası rejim güçlerinin kontrolündeki mevzilerden atıldığı belirlenen top mermilerine sınırdaki birliklerce angajman kuralları gereği misliyle karşılık verildiği belirtildi.

 

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