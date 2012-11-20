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Hatay'a iki uçaksavar mermisi düştü

Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı

20 Kasım 2012 19:27

Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'ne, Suriye'den atıldığı sanılan iki uçaksavar mermisi düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bugün saat 14.30 sıralarında, Reyhanlı ilçe merkezine iki uçaksavar mermisi düştü. Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki uçaksavar mermilerinden biri sebze halinin kantarına, diğeri ise hale yaklaşık 100 metre uzaklıktaki yola isabet etti. Sınıra 2 kilometre uzaklıkta meydana gelen olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Türkiye tarafından ise herhangi bir karşı ateş sesi duyulmadı.

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