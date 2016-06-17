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Hatay Yayladağı’na iki havan mermisi atıldı

Havan mermileri evlere 700 metre mesafeye düşerken olayda ölen ya da yaralanan olmadı

17 Haziran 2016 15:31

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Görentaş mahallesine Suriye tarafından atılan iki havan mermisi düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İMC'de yer alan habere göre, Suriye’den ateşlenen 2 havan mermisi Yayladağı’nın Görentaş Mahallesi’ne düştü. Ölen ve yaralananın olmadığı olay sonrası sınır birlikleri, angajman kuralları gereği havan mermisinin geldiği bölgeye top atışlarıyla karşılık verdi.

 

Evlere 700 metre mesafede

 

Mahalle Muhtarı Abdulberi Aktaran, hava mermilerinin düştüğü yerin evlere yaklaşık 700 metre uzaklıkta olduğunu belirterek, “Sabah büyük bir patlama sesi duyduk. Bütün mahalle sakinleri dışarı çıkıp duman gelen yerlere giderek askerlerle inceleme yaptık. Çok şükür ölen ve yaralanan yok, evlerde bir zarar yok” diye konuştu.

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