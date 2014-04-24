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Hatay ve Iğdır seçimleri de iptal edilecek mi?

YSK, Hatay ve Iğdır seçim sonuçlarına yapılan itirazları yerinde görerek il ve ilçe seçim kurullarından iddiaların incelenmesini istedi

24 Nisan 2014 15:57

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Hatay'daki, MHP'nin ise Iğdır'daki seçim sonuçlarına yaptığı itirazlar üzerine, il ve ilçe seçim kurullarından oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespit edilmesini istedi.

AKP, yerel seçimlerde Hatay'da ölüler, kısıtlılar, askerler gibi seçmen olmadığı halde oy kullananların bulunduğunu öne sürerek YSK'ya itirazda bulunmuştu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, itirazı görüşen YSK, konuyla ilgili ara karar aldı. YSK ara kararında, İl Seçim Kurulundan, oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespit edilmesini istedi. Kurul, buradan gelecek yanıta göre, konuyu karara bağlayacak.

Hatay'da seçimi 3 bin 389 oy farkla CHP'nin adayı kazanmış, AKP ise 5 bin 600 kişinin oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy kullandığını öne sürmüştü.

 

Iğdır'da da ara karar 

 

Bu arada YSK, Iğdır seçim sonuçlarıyla ilgili de aynı yönde karar aldı. Iğdır'da seçimi BDP'nin bin oy farkla kazanması üzerine MHP, seçim sonuçlarına itiraz etti.

MHP'nin, seçimlerde oy kullanmaması gereken seçmenlerin oy kullandığı iddialarını yerinde gören YSK, İlçe Seçim Kurulundan oy kullanma ehliyeti olmadığı halde oy verenlerin tespitini istedi. YSK, buradan gelecek yanıta göre, itirazı karara bağlayacak.
 

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