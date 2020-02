Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Hatay'ın Hassa ilçesinde, 1 Temmuz'da kaynaktan içme suyu almaya gittiği Amanos Dağları eteklerinde kaybolan, konuşma engelli Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. Hatay Valisi Erdal Ata kayıp Ufuk'la ilgili yaptığı açıklamada "Bir sonuca ulaşamadık" dedi.

Hatay Valisi Erdal Ata, Hassa ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ı arama çalışmalarına ilişkin, "Şu ana kadar yapılan aramalardan maalesef bir sonuç elde edilemedi ama ona rağmen şu an 143 kişilik arama ekibimiz çalışmaya devam ediyor." dedi.



Ata, Hassa Kaymakamlığı önünde yaptığı basın açıklamasında, 1 Temmuz'da Hassa kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın arama faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi. Bugün aramalarda 5. gün olduğunu hatırlatan Ata, şöyle devam etti:



"Ben de Kaymakamımızı, Belediye Başkanını, İlçe Jandarma Komutanını, Emniyet Müdürünü ziyaret ettim, aileyle görüştük. Hem arama çalışmalarıyla ilgili bilgi almak hem de son durum nedir onu yerinde görelim diye geldik. Şu ana kadar yapılan aramalardan maalesef bir sonuç elde edilemedi ama ona rağmen şu an 143 kişilik arama ekibimiz çalışmalara devam ediyor. Jandarma timleri var, bizim AFAD ekipleri var. Adana'dan gelen AFAD ekipleri, UMKE'nin ekipleri ve gönüllüler marifetiyle iz takip köpekleri, ayrıca droneler ve SkyRanger birlikte ve insansız hava araçlarıyla araştırma devam ediyor. Temennimiz Ufuk Tatar isimli çocuğumuza en kısa süre içinde sağ salim ulaşmak."



Bir gazetecinin "Herhangi bir bulguya rastlanıldı mı?" sorusu üzerine ise Ata, şu an için herhangi bir bulguya rastlanılmadığını kaydetti.

Beyaz otomobil iddiası

Cumhuriyet savcılığınca Ufuk'un kaybolmasıyla ilgili soruşturma genişletilirken, köylüler, olay günü daha önce bölgede rastlamadıkları beyaz otomobil gördüklerini öne sürdü. İz takip köpeğinin, kaynak suyundan öteye iz sürmemesi nedeniyle Ufuk'un kucağa alınarak, götürülmüş olma ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.

DHA'nın haberine göre, Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarım işçisi Muhammet Tatar, 1 Temmuz Pazar günü, ailesiyle birlikte Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Hassa'nın kırsal Arpalıuşağı Mahallesi yakınlarında oturan ablasını ziyarete geldi. Zihinsel engelli olduğu bildirilen amca Mehmet Tatar (34), iddiaya göre, saat 15.00 sıralarında, yeğeni konuşma engelli Ufuk ile birlikte eve 100 metre uzaklıkta bulunan dağ eteğindeki kaynaktan su almaya gitti. Küçük çocuk, Amanos Dağları eteğindeki kaynaktan amcası bidonlara su doldururken, ortadan kayboldu. Ufuk'un kaybolduğu jandarmaya bildirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatılırken, tüm ihtimaller de tek tek değerlendirmeye alındı. Görgü tanıklarının bilgisine başvurularak, araştırmaya yön verilirken, babanın da kaynağa gitmiş olabileceği, görgü tanıklarının ifadesine göre güçlü ihtimal olarak değerlendirildi