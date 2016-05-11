Hatay Valisi: Belediye ile Vali birleştirilsin, valilik sistemi altında tek seçim olsun

Hatay Valisi Ercan Topaca, kamuoyundaki Başkanlık sistemi tartışmalarını da hatırlatarak "İllerde iki yapı var; Belediye, Vali. Bana göre biraz fazla gibi geliyor. İkisini birleştirilip bir valilik sistemi adı altında seçimle gelsin" dedi. Vali Topaca, eyalet sistemi hakkında da "küçük küçük devletçikler de olabilir, merkez, taşra dengesini çok iyi kurmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 1. Teknoveriste Günleri etkinliklerinin açılışında konuşan Vali Topaca Türkiye'de Belediye başkanı ağırlıklı bir yapının bulunduğuna işaret edip belediye meclisi üyelerinin tanınmadığını, başkanlarının her zaman ön planda bulunduğu bir yapı olduğunu belirtti

"Başkanlık gündeme gelince daha ciddi tartışılır"

Büyükşehir belediyelerinin yetkileri genişletilince valiliklerde rutin işlerin azaldığını söyleyen Vali Topaca şöyle devam etti:

"Valilik sistemine ihtiyaç var mı? diye sorulduğunda belki başkanlık sistemi gündeme geldiğinde bu konu değerlendirilebilir. Bu son büyükşehir sisteminden sonra, günlük bizim rutin işlerimiz yok arkadaşlar. Daha çok vali, devletin bu bölgedeki güvenliği, kamu kurumlarının bir eşgüdüm içerisinde çalıştırılması, sistemin iyi çalıştırılması, koordine edilmesi, stratejik yaptırımların takibi, hükümet adına takibi gibi daha üst ölçekli günlük işlerden çıkmış bir valilik profili var. Vali dediğiniz zaman bin yıllık bir geçmişten gelen bir kültür var. Onu bir anda yok saymak mümkün değil. Belki önümüzdeki dönemlerde cumhurbaşkanının seçimle iş başına gelmesi, başkanlık sistemine geçiş gündeme geldiği takdirde, valiler ile ilgili bu konuyu daha ciddi tartışacağımızı düşünüyorum. İster seçimle gelir, ister atamayla gelir."

"Belediye-Vali birleşsin"

Hatay Valisi Topaca, yerel yönetimlerde belediyeler ile valiliklerin birleşmesi gerektiğine değinirken de şunları söyledi:

"İllerde iki yapı var; Belediye, Vali. Bana göre biraz fazla gibi geliyor. İkisini birleştirilip bir valilik sistemi adı altında seçimle gelsin. Ama Ankara'nın da ciddi bir denetim mekanizması olmak suretiyle bu yapı başarılı olacaktır."

"Küçük küçük devletletçikler de olabilir"

Vali Topaca, Türkiye'nin şu anda özel durumlarının olduğuna da dikkat çekerek şöyle devam etti:

"İşte Güneydoğu meselesi şuanda hepimiz o sıkıntıyı yaşıyoruz. Bazı Büyükşehir belediyeleri işte terörün finansmanında, önemli bir aktördür. Valilerin de böyle bir yapıyla geldiğini düşündüğümüz zaman küçük küçük devletçikler de olabilir. Türkiye'nin tabi böyle bir sistem değişikliği yaptığı zaman o mekanizmayı merkez, taşra dengesini çok iyi kurmamız gerekiyor. Aksi takdirde tarihte yaşadığımız bazı sıkıntıları da şimdi yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu adımlar atılırken çok dikkatli atmamız gerekir. Cumhurbaşkanının başkanlık sistemi, öyle bir riski içermez mesela. Açık söyleyeyim. Çünkü başkan bütün ülkenin başkanıdır. Sistemi toparlayacak bir yapıdır. Ama uç noktalardaki yöneticilerinize böyle bir yetki verdiğiniz zaman, bu tür riskleri vardır. Dolayısıyla bunu bence etraflıca tartışıp iyi bir yapıyı ortaya koyduktan sonra valilerin seçimle iş başına gelmesi değerlendirilebilir."