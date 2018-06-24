Hatay Valiliği'nden ÖSO'ya oy kullandırıldığı iddialarına yalanlama

Hatay Valiliği, Defne ilçesinde Afrin'den plakasız minibüslerle getirilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerine oy kullandırıldığı yolundaki iddiaları yalanladı.

Bazı sosyal medya platformlarında yayınlanan iddialar üzerine Hatay Valiliği, resmi internet sitesinde bir açıklama yaptı. Hatay'ın Defne ilçesine Afrin'den plakasız araçlarla getirilen Suriyelilerin oy kullandırıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şöyle dendi:



"Zeytindalı Operasyonu kapsamında Afrin bölgesinde halen görev icra eden Özel Harekat polislerinin oy kullanmaları için Hatay İl Seçim Kurulu tarafından Aşağıokçular İlkokulu 10 gün önceden belirlenmiştir. Bu husus ile ilgili olarak Aşağıokçular Mahalle Muhtarına aynı tarihte bilgi verilmiştir. İl Seçim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Özel Harekat personeli Aşağıokçular İlkokuluna gelerek görev belgeleri ve seçmen kartlarını ibraz etmek suretiyle oylarını kullanmaya başlamıştır. Dolayısıyla sosyal medyada gündeme getirilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Konu ile ilgili olarak gerekli inceleme başlatılmıştır."