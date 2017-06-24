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Hatay Valiliği: Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 5 canlı bomba IŞİD üyesi

Hatay Valisi Erdal Ata, kentte 'canlı bomba' eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 kişinin IŞİD üyesi olduklarını bildirdi

24 Haziran 2017 23:16

Hatay'da 'canlı bomba' eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 kişinin yakalandığı açıklandı. Valilik yakalanan 5 kişinin IŞİD üyesi olduğunu duyurdu.

Hatay Valisi Erdal Ata, kentte 'canlı bomba' eylemi hazırlığındaki 2'si Türk, 3'ü Suriyeli 5 kişinin  IŞİD üyesi olduklarını bildirdi. Ata, yaptığı açıklamada, dün Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı operasyon sonucunda IŞİD üyelerinin yakalandığını belirtti.

5 kişinin Hatay'a Suriye'den kaçak yollarla girdiğini aktaran Vali Ata, "Dün MİT Daire Başkanlığımız ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı operasyonda ilimize Suriye'den kaçak yollarla giren 2'si Türk, 3'ü Suriye uyruklu DEAŞ mensubu yakalandı. Bunların ikisinin üzerinde canlı bomba eyleminde kullanılmak üzere kemer düzeneği hazırlanmış. Yapılan operasyonda il merkezine ulaşmadan yakalandılar" dedi.

Vali Ata, yakalanan 5 IŞİD mensubunun alınan ifadelerinde eylem yapacakları nokta olarak Hatay'a geldikten sonra Suriye'deki merkezlerinden alacakları talimata göre, hareket edeceklerini belirttiklerini sözlerine ekledi.

5 kişinin yakalanma anlarına ait operasyon görüntülerinde,  Suriye'den Hatay'a girdikten sonra 33 SAC 167 plakalı otomobile bindikleri görülüyor.

Kayıtlarda, durdurulan otomobilden indirilerek, arama yapıldığı, 5 IŞİD üyesinin yere yüzüstü yatırılarak kelepçelendiği yer alıyor.

Ayrıca 2 IŞİD üyesinin üzerindeki hazır halde bulunan bomba kemeri düzeneği de görüntülere yansıyor.

 

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