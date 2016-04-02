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Hatay Valiliği: PKK’nın Amanos sorumlusu öldürüldü

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi

02 Nisan 2016 02:31

Hatay'ın Belen İlçesi Amanos Dağları kırsalında, güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında çıkan çatışmada 1 PKK'lı öldürüldü.

Zete’nin haberine göre, Hatay Valiliği, öldürülen kişinin ‘Mazlum Palu’ kod adlı PKK’nın Amanos sorumlusu olduğunu açıkladı.

Açıklamada şöyle dendi:

“Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak, Jandarma tarafından yapılan planlı çalışmalar sırasında, Belen İlçesi Gökgedik Mahallesi Çuhayayla Mevkii’nde 1 Nisan 2016 Cuma günü saat 15.30 sularında teröristler ile sıcak temas sağlanmıştır. ‘Teslim ol’ çağrısına, ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, bölücü terör örgütünün sözde Amanoslar saha sorumlusu ‘Mazlum Palu’ kod adlı terörist İ.D. olduğu değerlendirilen bir şahıs silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Çıkan çatışmada güvenlik birimlerimizde herhangi bir yaralanma veya zayiat olmamıştır. Konu ile ilgili olarak adli ve idari süreç devam etmektedir.”

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. 

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