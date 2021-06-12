Hatay Valiliği: Afrin'de hastaneye yapılan saldırıda 13 sivil hayatını kaybetti

Hatay Valiliği, Afrin'deki bir hastaneye YPG tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tel Rıfat bölgesinden YPG unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.