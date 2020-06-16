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Hatay Valiliği: Afrin'de 11 bombalı eylem yapan 7 terörist yakalandı

16 Haziran 2020 16:45

Hatay Valiliği, "3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır" açıklaması yaptı.

Hatay Valiliği, araç yakma ve 11 bombalı eylem gerçekleştiren YPG/PKK mensubu 7 zanlının, Suriye'nin Afrin bölgesinde 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  "3 araç yakma ve 11 bombalı eylemi gerçekleştiren YPG/PKK terör örgütü mensubu 7 şahıs, Afrin'deki 2 hücre evine yapılan operasyonda yakalanmıştır. Ayrıca hücre evinde yapılan aramalarda, eylemlerde kullanılmak amacıyla bomba yapımında kullanılan 25 kilogram TNT, 8 elektrikli kapsül ile parça tesiri amacıyla özel olarak kesilip ufaltılmış metal çivi parçaları olan bomba yapım malzemeleri ele geçirilmiştir."

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