Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, kardeşini ve annesini öldürdü!

Hatay Vali Yardımcısı ve Afrin'den sorumlu olan Tolga Polat, Adana'da avukat kardeşi Altuğ Polat ve annesi İkbal Polat'i tabanca ile vurarak öldürdü. Polat, gözaltına alındı.



Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. DHA'nın aktardığına göre, Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, Adana'da annesi ve kardeşinin oturduğu apartmana geldi. Polat, bir süre sonra annesi ve kardeşiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi Polat belinden çıkardığı tabanca ile önce annesi İkbal Polat'a ardından da avukat kardeşi Altuğ Polat'a ateş açtı. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altuğ Polat ile annesi İkbal Polat'ın hayatını kaybettiği saptandı.

Tolga Polat'ın olayın ardından kaçtığı ileri sürüldü. Olaydan bir süre sonra Polat'ın gözaltına alındığı bilgisi verildi. Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)