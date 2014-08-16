Hatay sınırında kaçakçılar askere ateş açtı

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi sınırına, Suriye tarafından atlarla gelen 15 kişilik kaçakçı grubu, geçmelerine izin vermeyerek havaya uyarı atışı yapan Türk askerinin üzerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Saldırıda yaralanan olmazken, kaçakçılar Suriye'ye kaçtı.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Türkiye-Suriye hududunda Kara Kuvvetleri 2'nci Hudut Alay Komutanlığı Karakaya Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında, Mobil Yol Kontrol Unsuru'nun (MYKU) devriye faaliyeti esnasında, birinci derece askeri yasak bölgede, Suriye'den Türkiye'ye doğru, 15 kişilik atlı grubun yaklaştığı tespit edilmiştir.



Tespit edilen bu durum üzerine, MYKU tarafından gruba 'Dur' ikazında bulunulmuş, ikazlara uymayarak ilerlemeye devam eden grubu durdurmak maksadıyla havaya uyarı ateşi açılmıştır.



Yapılan uyarı ateşi neticesinde, atlı grup Suriye tarafına geldikleri istikamete kaçmış, bu esnada MYKU personeli üzerine sınırın Suriye tarafından, Kaleşnikof piyade tüfekleri ile hedef gözetmeksizin ateş açmışlardır. Açılan ateşe MYKU tarafından derhal karşılık verilmiştir. Açılan ateş sonrası, şahıslar bölgeden uzaklaşmış ve kaçakçılık girişimi engellenmiştir."