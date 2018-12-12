Hatay sınırına zırhlı sevkiyat

Hatay sınırına 30 askerî araç sevk edildi.

Kilis'ten gönderilen zırhlı personel taşıyıcı askeri araçlar, sabah saat 5 sıralarında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay-Suriye sınırına intikal etti.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu daha sonra Yayladağı ilçesinden Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Askeri araçların sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

Dün de sevkiyat yapılmıştı

Türkiye'deki çeşitli bölgelerden gönderilen zırhlı araçlar ile komando birlikleri ve JÖH birlikleri Hatay'a geldi. Hassa ilçesinden güvenlik önlemleri altında geçen konvoy, Suriye sınırındaki birliklere doğru hareket etti. Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.