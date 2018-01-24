Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonda beşince güne girilirken, Hatay sınırı özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TSK ve ÖSO'nun beş günde 8 kayıp verdiğini açıkladı.

Afrin harekatı nedeniyle TSK ve ÖSO’nun Suriye’ye yoğun olarak geçiş yaptığı Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı bölgeler özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Gazeteciler ile yurttaşların da sınıra ulaşması yasaklandı.

Hatay ve Kilis’te harekatın ilk günlerinde yaşanan hareketlilik yerini top ve uçak sesine bıraktı. Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin yanı sıra aynı hat üzerindeki Kumlu ilçesinin sınır bölgesinde de bugünden itibaren askeri haraketlilik gözlendi. Savaş uçakları, Kilis’in İkidam köyünün karşısındaki Darmık Dağı ve çevresindeki mevzileri bombaladı. Mevzilere aynı zamanda karadan da eş zamanlı top atışı yapıldı. Bu sırada sızma girişiminde bulunan 8 YPG’linin öldürüldüğü öne sürüldü.

Resmi açıklamaya göre, 5 ÖSO’lu çatışmalarda yaşamını yitirdi.

Sınırda bu gelişmeler yaşanırken Hatay Valiliği, yoğunluğun yaşandığı Hassa ve Kırıkhan ilçesinde bazı bölgeleri 15 gün boyunca ‘Geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan etti. Bu gelişme üzerine bugün sabah saat 08.00’den itibaren sınır bölgesine gazetecilerin ile yurttaşların girişine izin verilmedi. Yasak 7 Şubat’a kadar devam edecek.

Orman işletmeden lojistik destek

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kilis, Antakya, Dörtyol ve Arsuz Orman İşletme Müdürlükleri’nden çok sayıda araç ve personel, sınırın sıfır noktasındaki askeri birliklere lojistik destek sağlıyor. Orman işletmeleri özellikle Hatay’ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinde sınırın sıfır noktalarındaki çadır kentlerin kurulumu ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için AFAD ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüyor.